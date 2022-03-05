Разработка и поддержка коммерческих сайтов WordPress. ИП
Здравствуйте!
Я занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов различной сложности. От лендингов и визиток до крупных интернет-магазинов.
Специализируюсь на сайтах WordPress и интернет-магазинах Woocommerce. Создаю лендинги без CMS (верстка + скрипты + отправка форм обратной связи).
Имею большой опыт в в разработке тем (шаблонов) и плагинов (модулей). Успешно решаю самые разные задачи.
Разрабатываю дополнительный нестандартный функционал для сайтов.
Настраиваю интеграции сайтов с платежными системами, CRM, сервисами E-mail рассылки и веб-аналитики.
Пишите мне здесь или в мессенджеры:
WhatsApp - https://wa.me/79287050263
Telegram - https://t.me/TatianaOT
Skype - live:361f84997c1467b6
Обращайтесь ко мне, я буду рада сотрудничеству!
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