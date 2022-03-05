Разработка и поддержка коммерческих сайтов WordPress. ИП

Здравствуйте!

Я занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов различной сложности. От лендингов и визиток до крупных интернет-магазинов.

Специализируюсь на сайтах WordPress и интернет-магазинах Woocommerce. Создаю лендинги без CMS (верстка + скрипты + отправка форм обратной связи).

Имею большой опыт в в разработке тем (шаблонов) и плагинов (модулей). Успешно решаю самые разные задачи.

Разрабатываю дополнительный нестандартный функционал для сайтов.

Настраиваю интеграции сайтов с платежными системами, CRM, сервисами E-mail рассылки и веб-аналитики.

Пишите мне здесь или в мессенджеры:

WhatsApp - https://wa.me/79287050263

Telegram - https://t.me/TatianaOT

Skype - live:361f84997c1467b6

Обращайтесь ко мне, я буду рада сотрудничеству!