На сайте http://spisat.net/ нужно исправить не большие косяки по дизайну. Буквально 3-4 страницы.Косяки не значительные. К примеру http://spisat.net/gdz-gotovye-domashnie-zadaniya/angliyskiy-yazyk/angliyskiy-yazyk-5-klass/ глюк в оглавлении страницы нет страницы http://spisat.net/obuchenie/nachalnye_klassy/4-klass/ruskiy_jazyk4/1282-opredelenie.html фулл стори(Хотя по факту сама страница уже сделана) ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сверстать дизайн сайта из уже существующего макета. Движек DLE 10. Сроки чем быстрее тем лучше. Главную и второстепенные страницы(Всего 2 исходника) Воткнуть блоки Панель управления,новые новости, самое читаемое. Меню ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://www.spishy.ru/homework/ 200$ и http://www.spishy.ru/cribs 100$ + http://spishy.ru/essay/ и http://spishy.ru/referat/ перегнать в pdf 130$Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется дизайн psd под cms DLE. Дизайн должен быть между spishy.ru и megabotan.ru или на крайний случай otbet.ru Главное в дизайне должны быть заложены баннер места и возможность установки брендирования(Размеры уточню)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно следующее. Для сайта http://carssale24.com/ 1. http://carssale24.com/adsearch.php дописать возможность искать по нескольким моделям одной марки(Предыдущий кто делал сказал что это работы на час максимум) (СРОЧНО) 2. http://carssale24.com/car/135.html при редактировнии машины ранее добавленой функции ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад