На сайте http://spisat.net/ нужно исправить не большие косяки по дизайну. Буквально 3-4 страницы.Косяки не значительные. К примеру http://spisat.net/gdz-gotovye-domashnie-zadaniya/angliyskiy-yazyk/angliyskiy-yazyk-5-klass/ глюк в оглавлении страницы нет страницы http://spisat.net/obuchenie/nachalnye_klassy/4-klass/ruskiy_jazyk4/1282-opredelenie.html фулл стори(Хотя по факту сама страница уже сделана) ...