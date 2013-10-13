TePPaH

Иван TePPaH

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исправление косяков в дизайне для DLE

    На сайте http://spisat.net/ нужно исправить не большие косяки по дизайну. Буквально 3-4 страницы.Косяки не значительные. К примеру http://spisat.net/gdz-gotovye-domashnie-zadaniya/angliyskiy-yazyk/angliyskiy-yazyk-5-klass/ глюк в оглавлении страницы нет страницы http://spisat.net/obuchenie/nachalnye_klassy/4-klass/ruskiy_jazyk4/1282-opredelenie.html фулл стори(Хотя по факту сама страница уже сделана) ...

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать дизайн под DLE

    $50

    Требуется сверстать дизайн сайта из уже существующего макета. Движек DLE 10. Сроки чем быстрее тем лучше. Главную и второстепенные страницы(Всего 2 исходника) Воткнуть блоки Панель управления,новые новости, самое читаемое. Меню ...

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта тематики ГДЗ

    $100

    Требуется дизайн psd под cms DLE. Дизайн должен быть между spishy.ru и megabotan.ru или на крайний случай otbet.ru Главное в дизайне должны быть заложены баннер места и возможность установки брендирования(Размеры уточню)

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочный заказ по PHP

    Нужно следующее. Для сайта http://carssale24.com/ 1. http://carssale24.com/adsearch.php дописать возможность искать по нескольким моделям одной марки(Предыдущий кто делал сказал что это работы на час максимум) (СРОЧНО) 2. http://carssale24.com/car/135.html при редактировнии машины ранее добавленой функции ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
9 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта тематики ГДЗ
DLE
Сотрудничество состоялось отлично. Рекомендую.
Получили отличный дизайн в короткие сроки. Очень адекватный человек который понимает потребности при внятном ТЗ. Быстро были сделаны все изменения которые мы хотели увидеть.
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$430
10 баллов
11 лет назад
Парсер/Граббер
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Все сделано в лучшем виде и в точный срок.
Ответный отзыв