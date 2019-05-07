TehhiShekk

Елена TehhiShekk

 
40 летРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Комплексная поддержка сайта, поисковая оптимизация. Опыт работы 14 лет. SMM, таргет

Комплексная поддержка сайта, поисковая оптимизация. Опыт работы 14 лет. SMM, таргет 

Анализ конкурентов, составление и кластеризация семантического ядра, определение стратегии продвижения сайта.

Отчет по требованию, только белые методы продвижения.

Семантическое ядро
Портфолио
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $100от 90 дней
нет рейтинга