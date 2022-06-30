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Дмитрий
Temniy_lord
Temniy_lord
28 лет
Украина
/
Кривой Рог
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Трейдер
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Создать сайт для ico
Создать сайт для ico c личным кабинетом.
Сайты «под ключ»
10 заявок
Закрыт
год назад
Нарисовать png-слои для NFT коллекции
Нужно прорисовать слои для коллекции (оружие,одежда)
Иллюстрации и Рисунки
12 заявок
Закрыт
год назад
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Заказы
2
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