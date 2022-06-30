Temniy_lord

Дмитрий Temniy_lord

 
28 летУкраина/Кривой Рог
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Трейдер
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей