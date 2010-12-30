Templator

Андрей Templator

 
63 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Ищу надёжных постоянных партнёров (копирайтинг, дизайн, вёрстка...)

Ищу надёжных постоянных партнёров для плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

ИНТЕРЕСУЮТ: Копирайтинг, рерайт, дизайн, вёрстка, работа с CMS.

  • Написание текстов (копирайт) для сайта

    Написание текстов на русском языке (копирайт) для белого сайта на тему оказания консультационных услуг. Материалы в основном предоставляет заказчик. - Объём работы - до 10 страниц. - Размер страниц – от ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение небольшого сайта на ENGLISH (рерайт)

    Нужно наполнение небольшого СДЛ на ENGLISH (финансовая тематика). Написание текстов для нескольких разделов белого сайта для людей с использованием рерайта и комбинирования готовых материалов на английском языке на тему оказания услуг. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад