Написание текстов на русском языке (копирайт) для белого сайта на тему оказания консультационных услуг. Материалы в основном предоставляет заказчик. - Объём работы - до 10 страниц. - Размер страниц – от ...
Копирайтинг28 заявок
Закрыт
14 лет назад
Ищу надёжных постоянных партнёров для плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.
ИНТЕРЕСУЮТ: Копирайтинг, рерайт, дизайн, вёрстка, работа с CMS.
Написание текстов на русском языке (копирайт) для белого сайта на тему оказания консультационных услуг. Материалы в основном предоставляет заказчик. - Объём работы - до 10 страниц. - Размер страниц – от ...
Нужно наполнение небольшого СДЛ на ENGLISH (финансовая тематика). Написание текстов для нескольких разделов белого сайта для людей с использованием рерайта и комбинирования готовых материалов на английском языке на тему оказания услуг. ...