Требуется коллега для помощи создания интернет-магазинов на Magento. Необходимые навыки: 1) Опыт работы с Magento; 2) Опыт работы с Zend Framework не менее 1 года; 3) Хорошие знания ООП; 3) Умение интегрировать вёрстку Magento; 4) Приветствуется знание AJAX. Заявки оставляйт по адресу: ...