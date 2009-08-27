Необходим один программист для постоянной удалённой работы. Необходимые знания: 1) PHP 5 (ООП) не менее 2-х лет; 2) Знание шаблонов проектирования. 3) Опыт написания Framework; 4) Умение самостоятельно находить решения на поставленную задачу; 5) Умение отстаивать свою точку зрения. Условия: 1) Авторский код; 2) ...
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- Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется коллега для помощи создания интернет-магазинов на Magento. Необходимые навыки: 1) Опыт работы с Magento; 2) Опыт работы с Zend Framework не менее 1 года; 3) Хорошие знания ООП; 3) Умение интегрировать вёрстку Magento; 4) Приветствуется знание AJAX. Заявки оставляйт по адресу: ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим профессиональный переводчик для перевода с русского на немецкий язык. Тематика: IT, перевод лицензионного соглашения, пользовательского соглашения. Общий объём около 35 000 тыс. знаков. Интересует стоимость работы и срок исполнения. Наличие портфолио и высокой квалификации именно в сфере ...Переводы8 заявокЗакрыт14 лет назад