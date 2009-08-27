Tfh

Евгений Tfh Tfh

 
42 годаРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист на PHP 5

    Необходим один программист для постоянной удалённой работы. Необходимые знания: 1) PHP 5 (ООП) не менее 2-х лет; 2) Знание шаблонов проектирования. 3) Опыт написания Framework; 4) Умение самостоятельно находить решения на поставленную задачу; 5) Умение отстаивать свою точку зрения. Условия: 1) Авторский код; 2) ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист по Magento (долгосрочная работа)

    Требуется коллега для помощи создания интернет-магазинов на Magento. Необходимые навыки: 1) Опыт работы с Magento; 2) Опыт работы с Zend Framework не менее 1 года; 3) Хорошие знания ООП; 3) Умение интегрировать вёрстку Magento; 4) Приветствуется знание AJAX. Заявки оставляйт по адресу: ...

    MagentoAjax
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на немецкий язык

    Необходим профессиональный переводчик для перевода с русского на немецкий язык. Тематика: IT, перевод лицензионного соглашения, пользовательского соглашения. Общий объём около 35 000 тыс. знаков. Интересует стоимость работы и срок исполнения. Наличие портфолио и высокой квалификации именно в сфере ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад