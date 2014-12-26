Необходимо создать 8 парсеров каталогов сайтов с сохранением данных в единую бд
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $18
Нужен логотип и фавикон для интернет магазина детских товаров.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для интернет-магазинами нужно СЯ и потбор ключей. Подробности в личку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Интернет магазин нуждается в рерайте ,направление товары для детей. Проверка на уникальность,советы по оптимизации, СЯ,ключи. Адрес магазина в личку.Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть магазин на Битриксе. Необходимо доработать верстку карточки товара под требования. так же возможно есть еще какие-то недоработки там по верстке, которые не видно сразу. Подробности в личку.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать оценку сайта для продвижения в ТОП Яндекса и Google. Сделать семантическое ядро, определение ключевых слов, релевантный СЕО-текст. Сайт в сфере строительных материалов и оборудования. Подробности в личку.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Приветствую. Необходим парсер товаров и категорий с одного сайта. Подробности в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад