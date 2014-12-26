ThePriest

Иванов ThePriest

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Создать набор парсеров
Только положительные эмоции после сотрудничества. Рекомендую
Хороший исполнитель, сделал все именно так, как было нужно.
Ответный отзыв
tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$22
10 баллов
10 лет назад
Логотип и фавикон для интернет магазина
Было приятно работать! Моментальная оплата, постоянная связь, чёткое техническое задание. Сотрудничеством доволен...
Хороший дизайнер, выполнил все оперативно и качественно. Результатом сотрудничества доволен.
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация сайта
Все на высшем уровне, рекомендую как хорошего заказчика!
Отличный специалист, сделать все грамотно. продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$53
10 баллов
10 лет назад
Парсер товаров
Все отлично. Оплата сразу
Отличный исполнитель. Все сделал в срок.
Ответный отзыв