Tibi_et_Igni

Вероника Tibi_et_Igni

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы (англ-русс,русс-англ), рерайт, копирайт, обзоры, статьи.

Образование:

КРСУ, Гуманитарный факультет, каф. Теории и Практики Английского языка и Межкультурной Коммуникации, лингвист-специалист по межкультурной коммуникации, диплом с отличием  

Опыт работы:      

07.2014-12.2014 – менеджер по работе с клиентами “Photon ADL (architect design lab)”

09.2013-06.2014 – преподаватель английского языка, КРСУ, каф. ТПАяМК  

 Стажировка:

12.2013 – МКК «Финка», отдел Методологии, переводчик    

Личные качества:

- Пунктуальность

- Внимательность

- Аккуратность

- Коммуникабельность

- Творческий подход к делу  

Знание языков:

- Русский (родной)

- Кыргызский (читаю, перевожу со словарем)

- Английский (свободно)

-  Немецкий (читаю, перевожу со словарем, могу изъясняться)  

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 4 часов
#584
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 4 часов
#790
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 4 часов
#2186