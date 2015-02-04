Переводы (англ-русс,русс-англ), рерайт, копирайт, обзоры, статьи.

Образование:

КРСУ, Гуманитарный факультет, каф. Теории и Практики Английского языка и Межкультурной Коммуникации, лингвист-специалист по межкультурной коммуникации, диплом с отличием

Опыт работы:

07.2014-12.2014 – менеджер по работе с клиентами “Photon ADL (architect design lab)”

09.2013-06.2014 – преподаватель английского языка, КРСУ, каф. ТПАяМК

Стажировка:

12.2013 – МКК «Финка», отдел Методологии, переводчик

Личные качества:

- Пунктуальность

- Внимательность

- Аккуратность

- Коммуникабельность

- Творческий подход к делу

Знание языков:

- Русский (родной)

- Кыргызский (читаю, перевожу со словарем)

- Английский (свободно)

- Немецкий (читаю, перевожу со словарем, могу изъясняться)