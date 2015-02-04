Образование:
КРСУ, Гуманитарный факультет, каф. Теории и Практики Английского языка и Межкультурной Коммуникации, лингвист-специалист по межкультурной коммуникации, диплом с отличием
Опыт работы:
07.2014-12.2014 – менеджер по работе с клиентами “Photon ADL (architect design lab)”
09.2013-06.2014 – преподаватель английского языка, КРСУ, каф. ТПАяМК
Стажировка:
12.2013 – МКК «Финка», отдел Методологии, переводчик
Личные качества:
- Пунктуальность
- Внимательность
- Аккуратность
- Коммуникабельность
- Творческий подход к делу
Знание языков:
- Русский (родной)
- Кыргызский (читаю, перевожу со словарем)
- Английский (свободно)
- Немецкий (читаю, перевожу со словарем, могу изъясняться)