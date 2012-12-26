Timur_WL

Тимур Timur_WL

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать портал

    Необходимо сделать портал с алгоритмом, который описан в презентации. сайт может быть выполнен как технически, так и с дизайном в том, числе. в случае выполнения работы только технически, дизайн будет ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пагинация для произвольного типа записей (WP)

    Необходимо создать возможность пагинации архива произвольного типа записей. Таксономии и архив создан, нужна лишь постраничная навигация. Пример структуры навигации прикреплен в jpg. ВАЖНО! навигация должна быть ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дисконтная система для клиентов SIMPLA CMS 2.1.5

    Необходимо сделать дисконтную накопительную систему скидок для покупателей для Интернет-магазина (движок SIMPLA CMS 2.1.5) Так например скидки могут быть следующие: - 2% при сумме покупок 25000; - 3% при ...

    CSS
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доска объявлений (дописать код)

    $50

    http://pgarsenal.ru/board2 1) Необходимо сделать пагинацию доски объявлений. Сейчас все объявления сформированы на одной странице. 2) Поправить стили прикрепляемых изображений к доске объявлений сайт написан ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

TBicTep
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доска объявлений (дописать код)
DLE
Рекомендую
Сергей, было приятно с Вами работать. Поставленную задачу выполнил строго ПО ТЗ и очень ОПЕРАТИВНО. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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