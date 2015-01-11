Работаю дизаинером, копирайтером, рерайтером и т.д.

Занимаюсь дизайном афиш, рекламных баннеров, сайтов, визиток и т.д. Также пишу статьи, обзоры, новости. В этом деле уже более 2х лет. Работаю над созданием собственного сайта о гитарах и звукоусилении.