Tixon

Павел Алексеев Tixon

 
35 летРоссия/Калуга
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работаю дизаинером, копирайтером, рерайтером и т.д.

Занимаюсь дизайном афиш, рекламных баннеров, сайтов, визиток и т.д. Также пишу статьи, обзоры, новости. В этом деле уже более 2х лет. Работаю над созданием собственного сайта о гитарах и звукоусилении.

Дизайн афиши
Портфолио
Баннеры
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от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $15
от 3 дней
нет рейтинга