Tork-Suffering

Нужно сверстать и натянуть шаблон. Исполнителю так же предложу дополнительную работу по разработке страницы корзины.
HTML-верстка19 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужно сверстать и натянуть шаблон. Исполнителю так же предложу дополнительную работу по разработке страницы корзины.
Основная услуга которая предоставляется, это доставка груза. Поэтому: 1. Страница заказа должна быть статична. Корзины как таковой на сайте не будет. 2. Добавить калькулятор расчета стоимости заказа. Все поля будет заполнять пользователь делающий заказ. Поля к заполнению для ...
Нужно разработать страницу оформление заказа с калькулятором и с возможностью оформления заказа.