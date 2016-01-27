Tork-Suffering

Основная услуга которая предоставляется, это доставка груза. Поэтому: 1. Страница заказа должна быть статична. Корзины как таковой на сайте не будет. 2. Добавить калькулятор расчета стоимости заказа. Все поля будет заполнять пользователь делающий заказ. Поля к заполнению для ...