Tornellius

Павел Tornellius

 
33 годаРоссия/Липецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб дизайнер

Icq: 454 187 983

рабочий email: [email protected]

Делаю дизайн веб сайтов. На выходе - шаблон псд.

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Отзывы заказчиков
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Маленький логотип с названием домена
Павел отлично выполнил работу! Спасибо!
Виктор очень хороший заказчик. Четкое ТЗ и с оплатой проблем не возникло.
Ответный отзыв
ogo67
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Дорисовать несколько страниц.
Очень ответственный исполнитель, даже удивительно. Отличное качество работ, моментально вносит нужные изменения. Всем рекомендую!
bendar
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Нужен дизайн сайта под дле
Сотрудничеством остался очень доволен !!! Очень приятно было работать и получил то что и хотел ... Спасибо)
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга