Веб дизайнер
Icq: 454 187 983
рабочий email: [email protected]
Делаю дизайн веб сайтов. На выходе - шаблон псд.
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Портфолио
- Без названия132 просмотра
- Текора135 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Дизайн для CMS144 просмотра
- Интернет магазин CD дисков150 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия125 просмотров
- Без названия123 просмотра
- Салон штор166 просмотров
- Едельвейс163 просмотра
- Шапка для интернет магазина164 просмотра
- Дизайн форума167 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Павел отлично выполнил работу! Спасибо!
Ответный отзыв
Виктор очень хороший заказчик. Четкое ТЗ и с оплатой проблем не возникло.
$15
10 баллов
13 лет назад
Очень ответственный исполнитель, даже удивительно. Отличное качество работ, моментально вносит нужные изменения. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством остался очень доволен !!! Очень приятно было работать и получил то что и хотел ... Спасибо)
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга