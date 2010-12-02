Нужно создать приложение для сайта в контакте ! Ниже пишем свои цены...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Нужно создать приложение для сайта в контакте ! Ниже пишем свои цены...
Надо сверстать готовый psd на dle !! Бюджет супер-пупер мини)
Нужен дизайн сайта !! Сайт об игре WarCraft - Dota Allstars(дота) ... Вот домен Дотер.рф . Правда пока бюджет маловат ( До 25$
Нужен качественный скрипт сайта букмекерской конторы ставки- одиночные,экспресс,LIVE - Можно и готовые скрипты пишите ваши предложения и подробнее о скрипте. Просьба не писать малолеткам которые решили взять cкрипт с плати.ру или еще откуда-то за ...