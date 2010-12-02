bendar

Глеб Глебов bendar

 
38 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
martins15
Мартин 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-2)
$15
10 баллов
13 лет назад
Верстка DLE из psd
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Работой остался доволен ! Очень приятный человек и сделал все как надо. Спасибо !
Ответный отзыв