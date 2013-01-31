Требуется написать генератор карты для стратегической игры типа Героев Меча и Магии - 3. Подробнее: Требуется написать программу, делающую из файла in.txt файл out.txt Форматы и смысл этих файлов: in.txt - простое описание карты, созданное человеком - где какие ...
- $300Разработка игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $477
Есть задача для программиста Delphi (особо глубокие знания не требуются). Оплата 20 000 рублей. Можно студент, школьник старших классов. Суть задания - есть редактор уровней и 1 сложный уровень некоей стратегической игры, надо нарисовать ещё 20 уровней ...Разработка игр9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Требуется художник в проект по типу Героев-3, можно стажер, без больших амбиций по заработной плате, без предоплат. Задача (выборка из плана работ, пункты которые только программирование – пропущены) 4. Дизайн – Фоны битв: на каждую ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Нужен базовый проект на Cocos2d-x с поддержкой рекламы iAd и AdMod – та и другая и полноэкранный и баннерный вариант, и со встроенными покупками. Проект должен нормально компилироваться в средах: iOs, Android, Windows Phone, Windows ...Разработка игрнет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется вставить в написанный нами на Cocos2d-x проект под iOs рекламу (например Apple iAd или Google AdMod) и встроенные покупки In App Purchase. Требуется научить нас (во время встречи или по Skype) портировать наши игры, написанные ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется смоделировать, оттекстурить, привязать к костям и проанимировать персонажей для игры. Игра про зомбей, именно их и нужно сделать. Слабо мутированые мостры уже готовы ( http://toucannacuot.com/FTP/5765.jpg http://toucannacuot.com/FTP/8796.jpg ) , нужно нарисовать зомбей которые подверглись более ...3D-графика20 заявокЗакрыт10 лет назад
Комикс занимает один лист а4 имеет следующие сцены. 1 Машина с био оружием попала в аварию и цестерна с газом лопнула. 2 Часть людей превратились в зомби и начали ганяться за здоровыми. 3 Здоровые люди спрятались в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется дизайнер для игры-квеста От Вас - как дизайн, так и придумывание игровых экранов. Примеры квестов: квест от версус про мушкетеров http://www.tvigle.ru/category/comedy/vgame братья пилоты по следам полосатого слона http://www.youtube.com/watch?v=V06yPp45gtg Озвучивание - по вашему усмотрению (можем сделать сами, можем поручить вам)Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется сделать 15-20 отличающихся друг от друга всадников, скачущих на лошади, бюджет 500 долларов. То есть это предложение только для тех у кого такой всадник в наличии уже есть (или знает где его достать) - потому ...3D-графика5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется брать например в магазине daz3d.com существ, делать им три вида анимации (ожидание, движение, атака, получение ущерба и смерть), также делать для каждого существа два варианта - обычное и продвинутое, и рендерить с 3х углов. Всего ...3D-графика12 заявокЗакрыт11 лет назад