ToucannacuoT

Михаил Бродецкий ToucannacuoT

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Генератор карт по типу Героев-3

    $300

    Требуется написать генератор карты для стратегической игры типа Героев Меча и Магии - 3. Подробнее: Требуется написать программу, делающую из файла in.txt файл out.txt Форматы и смысл этих файлов: in.txt - простое описание карты, созданное человеком - где какие ...

    Delphi
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задача в Delphi

    $477

    Есть задача для программиста Delphi (особо глубокие знания не требуются). Оплата 20 000 рублей. Можно студент, школьник старших классов. Суть задания - есть редактор уровней и 1 сложный уровень некоей стратегической игры, надо нарисовать ещё 20 уровней ...

    Delphi
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Художник в проект по типу Героев-3, можно стажер

    $2500

    Требуется художник в проект по типу Героев-3, можно стажер, без больших амбиций по заработной плате, без предоплат. Задача (выборка из плана работ, пункты которые только программирование – пропущены) 4. Дизайн – Фоны битв: на каждую ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист в Cocos2d-x

    $5000

    Нужен базовый проект на Cocos2d-x с поддержкой рекламы iAd и AdMod – та и другая и полноэкранный и баннерный вариант, и со встроенными покупками. Проект должен нормально компилироваться в средах: iOs, Android, Windows Phone, Windows ...

    PHPAndroidiOSXcode
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект Cocos2d-x: вставка iAd, покупок, портировка

    Требуется вставить в написанный нами на Cocos2d-x проект под iOs рекламу (например Apple iAd или Google AdMod) и встроенные покупки In App Purchase. Требуется научить нас (во время встречи или по Skype) портировать наши игры, написанные ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать набор низко-полигональных зомби

    $2500

    Требуется смоделировать, оттекстурить, привязать к костям и проанимировать персонажей для игры. Игра про зомбей, именно их и нужно сделать. Слабо мутированые мостры уже готовы ( http://toucannacuot.com/FTP/5765.jpg http://toucannacuot.com/FTP/8796.jpg ) , нужно нарисовать зомбей которые подверглись более ...

    Персонажи для игры
    3D-графика20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иллюстрации

    Комикс занимает один лист а4 имеет следующие сцены. 1 Машина с био оружием попала в аварию и цестерна с газом лопнула. 2 Часть людей превратились в зомби и начали ганяться за здоровыми. 3 Здоровые люди спрятались в ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для игры-квеста

    $2500

    Требуется дизайнер для игры-квеста От Вас - как дизайн, так и придумывание игровых экранов. Примеры квестов: квест от версус про мушкетеров http://www.tvigle.ru/category/comedy/vgame братья пилоты по следам полосатого слона http://www.youtube.com/watch?v=V06yPp45gtg Озвучивание - по вашему усмотрению (можем сделать сами, можем поручить вам)

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимация всадников на лошади

    $500

    Требуется сделать 15-20 отличающихся друг от друга всадников, скачущих на лошади, бюджет 500 долларов. То есть это предложение только для тех у кого такой всадник в наличии уже есть (или знает где его достать) - потому ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн игровых персонажей

    $5000

    Требуется брать например в магазине daz3d.com существ, делать им три вида анимации (ожидание, движение, атака, получение ущерба и смерть), также делать для каждого существа два варианта - обычное и продвинутое, и рендерить с 3х углов. Всего ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад