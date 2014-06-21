Triadance

Алекс Triadance

 
51 годКамбоджа/Сиануквиль
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
catharinaLEV
Екатерина 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужны уникальные отзывы о достопримечательностях
C Алексом очень приятно работать. Всегда на связи, на вопросы отвечает мгновенно, четкая постановка задачи, быстрая оплата. Вежливый в общении, внимательный. Рекомендую. Продолжаем работать дальше.
Екатерина легко справилась с поставленными задачами, учла все наши пожелания. Работает быстро и качественно.
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