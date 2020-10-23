Trueflywood

Разработчик мобильных приложений

Разрабатываю мобильные приложения под iOs(8-10) и Android( 4.1 и выше). Два по цене одного. В ходе разработки отправляю сборки для просмотра прогресса работы. Реализую нативные функции на любой вкус и цвет: камера, фотографии , хранение данных, работа с базой данных,онлайн-оффлайн режимы, поделиться в социальных сетях, банковские операции, чаты, графики, реклама, новости, запись на приём, карты Google, построение маршрутов, торговые площадки, внутриприложенческие покупки и прочее. Даю доступ к репозиторию GIT, Помогаю в регистрации на App Store, Play Markete, Windows Store.

Пишите, работаю качественно и в срок.