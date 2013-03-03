Try_Eugene

Евгений Try_Eugene

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Яндекс Директ и Google Adwords без дураков. Landing Page. Лидогенерация

Привет! Меня зовут Евгений Тридчиков, компания Context-Kill.

И вот чем я могу вам помочь:

Настройка Яндекс Директ

 (кейсы, отзывы)

Настройка Google Adwords (кейсы, отзывы)

Аудит рекламных кампаний (бесплатно)

Кейсы по контекстной рекламе (слайдшара)

Разработка Landing Page (продающие сайты)

Корпоративный блог (полезные статьи)

Свяжитесь со мной, чтобы не откладывать.

Отзывы заказчиков

Trechin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Перенести Кампанию из одного аккаунта в яндекс Директе в другой
С поставленной задачей справился быстро и профессионально. Очень коммуникабельный, доходчиво объяснил все нюансы и тонкости. Был рад сотрудничеству, надеюсь на дальнейшее взаимодействия.
Сработали с Дмитрием быстро и четко. Не торговались. Оплата вперед. Рекомендую, как заказчика, которому можно доверять. Спасибо!
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andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Качественная статья на тему обои на рабочий стол
Евгений отлично справился с работой! Рекомендую!
Дмитрий - адекватный человек и дружелюбный заказчик. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
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