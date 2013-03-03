Try_Eugene

Яндекс Директ и Google Adwords без дураков. Landing Page. Лидогенерация
Привет! Меня зовут Евгений Тридчиков, компания Context-Kill.
И вот чем я могу вам помочь:
Настройка Яндекс Директ(кейсы, отзывы)
Настройка Google Adwords (кейсы, отзывы)
Аудит рекламных кампаний (бесплатно)
Кейсы по контекстной рекламе (слайдшара)
Разработка Landing Page (продающие сайты)
Корпоративный блог (полезные статьи)
Свяжитесь со мной, чтобы не откладывать.
- Звоните: , +375 29 7-872-872
- Пишите: [email protected]
- Заходите: context-kill.by
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
С поставленной задачей справился быстро и профессионально. Очень коммуникабельный, доходчиво объяснил все нюансы и тонкости. Был рад сотрудничеству, надеюсь на дальнейшее взаимодействия.
Ответный отзыв
Сработали с Дмитрием быстро и четко. Не торговались. Оплата вперед. Рекомендую, как заказчика, которому можно доверять. Спасибо!
$10
10 баллов
12 лет назад
Евгений отлично справился с работой! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дмитрий - адекватный человек и дружелюбный заказчик. Сотрудничеством доволен. Спасибо.