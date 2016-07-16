Trechin

Дмитрий Trechin

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Обложки для сообществ ВКонтакте.
Чётко поставленная задача, Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Всё было сделано быстро и качественно, а главное оперативно и с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
10 минут назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Необходимо добавить товар в Интернет-магазин на движке Simpla.
Работа выполнена. Оплата в срок. Рекомендую!
Всё хорошо!
Ответный отзыв
Try_Eugene
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Перенести Кампанию из одного аккаунта в яндекс Директе в другой
Сработали с Дмитрием быстро и четко. Не торговались. Оплата вперед. Рекомендую, как заказчика, которому можно доверять. Спасибо!
С поставленной задачей справился быстро и профессионально. Очень коммуникабельный, доходчиво объяснил все нюансы и тонкости. Был рад сотрудничеству, надеюсь на дальнейшее взаимодействия.
Ответный отзыв