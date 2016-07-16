Ширина 680 высота не принципиально. пример прикрепил жду ваших предложений по реализации и цене!
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно нарисовать обложку для сообщества https://vk.com/palatkaspb. На обложке должны быть. Контакты-телефон, адрес. И условия 1. Всё для активного отдыха туризма и рыбалке в одном месте 2. Доставка по всей России ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $7
Написать SEO описание категории http://palatka-spb.ru/catalog/obuv-sapogi 100% уникальное.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужна маленькая рекламная компания для категорий. http://palatka-spb.ru/catalog/odezhda-dlya-turizma-i-rybalki Теплые зимние костюмы Термобелье Обувь трекинговая туристическая Кепки и шапки БанданыПоисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вопрос цены за один добавленный товар.Добавление в ручную т.к. файлом CSV некорректно грузятся фото и категории! Многие позиции идентичны просто разный размер или цвет. http://trechi.bget.ru/admin/ test test Клон сайта для ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть компания в Яндекс Директе которую делало агенство и предоставила ограниченный доступ к аккаунту, нужно слить компанию в новый аккаунт.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать красивую страницу акции текст есть надо оформить для вставки на сайт! http://palatka-spb.ru/super-aktsiya-vyhodnogo-dnyaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад