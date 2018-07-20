Программист C# / Web-разработчик .Net
Занимаюсь разработкой на C#/.Net, так же занимаюсь front-end'ом (html, css, js).
Опыт коммерческой разработки более 2-х лет.
Основной опыт в серверной части.
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Отзывы заказчиков
$950
10 баллов
7 лет назад
ASP.NETCSSHTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$700
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга