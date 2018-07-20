Ulfvarr

Михаил Ulfvarr

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист C# / Web-разработчик .Net

Занимаюсь разработкой на C#/.Net, так же занимаюсь front-end'ом (html, css, js).

Опыт коммерческой разработки более 2-х лет.

Основной опыт в серверной части.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$950
10 баллов
7 лет назад
Нужен программист для разработки модуля на C#
ASP.NETCSSHTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$700
10 баллов
7 лет назад
Разработать модуль чата для ЛК
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга