Underwaterfoto

Тимур Збарский Underwaterfoto

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографий
Сотрудничаем на постоянной основе! Все как всегда на высшем уровне!
Качество и сроки как всегда на высоте!
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Написать продающие описания экскурсий .
Продолжаем сотрудничество с Тимуром. Адекватное отношение без задержек по оплате. Рекомендую!
Отличная работа. Выполнено в срок. Качественно
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Необходима обработка фотографий .
Отличный заказчик,как всегда все на высоте! Очередной раз рекомендую!
Все как обычно вовремя и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий людей и животных под водой
Отличный заказчик!Понятное тех задание!Хорошая обратная связь! Все на высшем уровне! Советую!
Ответственный исполнитель! Вся работа сделана в срок! Все исправления были сделаны моментально! Рекомендую Евгения как ответственно подходящего к заданию исполнителя.
Ответный отзыв