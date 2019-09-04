Underwaterfoto

Алоха друзья! Срочно нужен талантливый художник - иллюстратор на сайт онлайн школы способный удивить и получить контракт с торговой маркой GeoGuru. Тема подводное плавание.Есть несколько фото, нужно прорисовать и ...
- Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть несколько фото на обработку. Подробнее в личном сообщенииЗавершен5 лет назад
Привет работникам пера ! Организую два тура в Индонезию в национальный парк Комодо (сноркелинг,экскурсии к дракончикам, красивые пляжи и обучение подводным сьемкам) . Есть описания туров (моим языком). Красивые обработанные фотки с ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет работникам Smm индустрии. Организую два тура в Индонезию в национальный парк Комодо (сноркелинг,экскурсии к дракончикам, красивые пляжи и обучение подводным сьемкам) . Есть описания туров(моим корявым языком). Красивые обработанные фотки с путешествия Что ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть несколько фото на обработку. Подробнее в личном сообщенииЗавершен6 лет назад
Привет ! Есть 45 фото , Они сделаны из видео снятого под водой. Фотографии в формате JPG в хорошем разрешении. Есть фотографии с GoPro с цветовым профилем Плоский. А так же с Sony c цветовым ...Завершен6 лет назад