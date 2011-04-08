Нужна кнопка рассрочки платежа на VirtueMart . Примеры на этих сайтах; http://www.sokol.ua/ http://www.mobiliti.com.ua/view.credit/ http://www.topmobila.com.ua/part.php?id=4
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужна кнопка рассрочки платежа на VirtueMart . Примеры на этих сайтах; http://www.sokol.ua/ http://www.mobiliti.com.ua/view.credit/ http://www.topmobila.com.ua/part.php?id=4
Нужно качественное описание товара и картинка,для интернет-магазина эл.инструментов.Более 1000 категорий. www.e-tools.com.ua.
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