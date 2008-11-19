VEROVERO

Kira Vereitinova VEROVERO

 
41 годУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод интерфейса для софта

    Нужен перевод интерфейса для софта на итальянский, французский и немецкий язык. исполнитель на итальянский найден, спасибо. Найден исполнитель на немецкий,всем спасибо. Ждем предложений по французскому и испанскому.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад