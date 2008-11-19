$50
Требуется перевод интрефейса программного продукта на ИСПАНСКИЙ язык ок 10 000 знаков, исходный язык английский, низкий уровень сложности
Переводы5 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуется перевод интрефейса программного продукта на ИСПАНСКИЙ язык ок 10 000 знаков, исходный язык английский, низкий уровень сложности
Нужен перевод интерфейса для софта на итальянский, французский и немецкий язык. исполнитель на итальянский найден, спасибо. Найден исполнитель на немецкий,всем спасибо. Ждем предложений по французскому и испанскому.