VKW

Константин VKW

 
89 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Изготовление флеш, гиф баннеров. HTML-верстка. Обработка фотографий.

1. Воропаев Константин Викторович

2. Фото пока нет

3. Мне 31 год

4. Я проживаю в Краснодаре

5. Образование средне-техническое

6. Занимаюсь версткой HTML-страниц, флеш-анимацией, владею программой Фотошоп.

7. Работаю в интернете.

8. Интернет стабильный , скорость-512кб\сек.

9. Есть сын 3 года

10. Рассчитываю на оклад 8000-10000 т.руб.

11. Работать могу прямо сейчас

12. E-mail: [email protected] ICQ-587847398 Сот 8-909-465-73-53

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