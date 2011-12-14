Изготовление флеш, гиф баннеров. HTML-верстка. Обработка фотографий.
1. Воропаев Константин Викторович
2. Фото пока нет
3. Мне 31 год
4. Я проживаю в Краснодаре
5. Образование средне-техническое
6. Занимаюсь версткой HTML-страниц, флеш-анимацией, владею программой Фотошоп.
7. Работаю в интернете.
8. Интернет стабильный , скорость-512кб\сек.
9. Есть сын 3 года
10. Рассчитываю на оклад 8000-10000 т.руб.
11. Работать могу прямо сейчас
12. E-mail: [email protected] ICQ-587847398 Сот 8-909-465-73-53
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