Был удивлен качеством исполнения и полнотой знаний по моему сложному вопросу, так как были нужны знание сразу из нескольких областей. Человек все подробно рассказал, написал скрипт, который был нужен, разместил на хостинг для теста, даже была дана инструкция, что понять смог бы даже школьник. Скрипт работает отлично. Очень доволен сотрудничеством!