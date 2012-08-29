Всё надо делать с умом и в меру.
Свободно пишу на: HTML (XML, XHTML), PHP, JavaScript, SQL, Perl, C, C++, VB, VBA, Pascal, SH, CMD...
Свободно использую: JQuery, AJAX, CVS...
Опыт:
написания биллинговых систем для предоставления различных услуг;
электронных библиотек;
создания сложных баз данных.
Единолично администрирую сервера:
FreeBSD;
Ubuntu;
Win 2K.
Опыт настройки:
WEB-сервисов;
почтовых сервисов;
биллинговых систем.
Отзывы заказчиков
$15
5 баллов
11 лет назад
Первую половину задачи выполнил, за что получил сразу расчет. когда мы обратились за второй частью, выполнять отказался.
Ответный отзыв
Во время выполнения, половина работы о которой мы договаривались была передана другому разработчику.
$100
10 баллов
11 лет назад
И опять очень благодарен Владиславу. Очень помог своим скриптом. Уверен что будет работать еще. Отличный программист. Замечательно понимает что хочет заказчик и быстро все реализовывает. Очень доволен. 10/10
Ответный отзыв
Как всегда - чёткое, подробное ТЗ и главное оплата соответствует потраченным усилиям! Работать с вами - удовольствие.
$10
8 баллов
11 лет назад
Предложено не стандартное, интересное решение задачи. Хорошо и в срок справился с поставленной задачей. Выражаем благодарность Владиславу, желаем успехов!
Ответный отзыв
Был очень рад сотрудничать. Работа мне очень понравилась. Будет ещё что интересное - пишите! Отличный и надёжный заказчик. Рекомендую!
$95
10 баллов
11 лет назад
Был удивлен качеством исполнения и полнотой знаний по моему сложному вопросу, так как были нужны знание сразу из нескольких областей. Человек все подробно рассказал, написал скрипт, который был нужен, разместил на хостинг для теста, даже была дана инструкция, что понять смог бы даже школьник. Скрипт работает отлично. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Сотрудничать с вами - одно удовольствие. Был очень рад, выполнить такую интересную, в плане логики работу! Хотелось бы быть у вас постоянным исполнителем.
$5
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо за помощь скриптов. Работа была срочной, очень выручил. Код понятный + комментарии. Очень доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Грамотно составил ТЗ, из-за чего проект был выполнен в кратчайшие сроки. Рекомендую.