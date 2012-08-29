VVR

Владислав VVR

 
38 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Всё надо делать с умом и в меру.

Свободно пишу на: HTML (XML, XHTML), PHP, JavaScript, SQL, Perl, C, C++, VB, VBA, Pascal, SH, CMD...

Свободно использую: JQuery, AJAX, CVS...

Опыт:

написания биллинговых систем для предоставления различных услуг;

электронных библиотек;

создания сложных баз данных.

Единолично администрирую сервера:

FreeBSD;

Ubuntu;

Win 2K.

Опыт настройки:

WEB-сервисов;

почтовых сервисов;

биллинговых систем.

PHPJavascriptHTMLjQueryUbuntuPerlAjaxFreeBSDVBASQL
Отзывы заказчиков
future_tech
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
5 баллов
11 лет назад
Необходимо разработать статический HTML-интерфейс
Первую половину задачи выполнил, за что получил сразу расчет. когда мы обратились за второй частью, выполнять отказался.
Во время выполнения, половина работы о которой мы договаривались была передана другому разработчику.
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AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Персональный проект для Владислава Рац
И опять очень благодарен Владиславу. Очень помог своим скриптом. Уверен что будет работать еще. Отличный программист. Замечательно понимает что хочет заказчик и быстро все реализовывает. Очень доволен. 10/10
Как всегда - чёткое, подробное ТЗ и главное оплата соответствует потраченным усилиям! Работать с вами - удовольствие.
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vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
8 баллов
11 лет назад
PHP + MySql
Предложено не стандартное, интересное решение задачи. Хорошо и в срок справился с поставленной задачей. Выражаем благодарность Владиславу, желаем успехов!
Был очень рад сотрудничать. Работа мне очень понравилась. Будет ещё что интересное - пишите! Отличный и надёжный заказчик. Рекомендую!
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MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$95
10 баллов
11 лет назад
Скрипт реалтайма
Был удивлен качеством исполнения и полнотой знаний по моему сложному вопросу, так как были нужны знание сразу из нескольких областей. Человек все подробно рассказал, написал скрипт, который был нужен, разместил на хостинг для теста, даже была дана инструкция, что понять смог бы даже школьник. Скрипт работает отлично. Очень доволен сотрудничеством!
Сотрудничать с вами - одно удовольствие. Был очень рад, выполнить такую интересную, в плане логики работу! Хотелось бы быть у вас постоянным исполнителем.
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AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Скрипт, вычисляющий количество лет/месяцев/дней
Большое спасибо за помощь скриптов. Работа была срочной, очень выручил. Код понятный + комментарии. Очень доволен. Рекомендую.
Хороший заказчик. Грамотно составил ТЗ, из-за чего проект был выполнен в кратчайшие сроки. Рекомендую.
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