$30
См. задание в файле. Нужно выполнить 1 вариант на выбор. Крайний срок сдачи: эта пятница, до 15:00 по Мск, лучше раньше.
Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
Закрыт
2 года назад
См. задание в файле. Нужно выполнить 1 вариант на выбор. Крайний срок сдачи: эта пятница, до 15:00 по Мск, лучше раньше.
Зачётное задание в колледже (в прикреплённом файле). Можно выбрать любой вариант Оформление по ГОСТу Срок до завтра
Нужно нарисовать комикс в маркетинговых целях, описывающий процесс взаимодействия клиента с компанией. Есть сюжет раскадровки: https://www.evernote.com/shard/s356/sh/6f4ed608-ffda-44d2-af09-67b4085abb1b/6bdb23e7c616ac59 Комикс будет размещаться на сайте компании и в соц. сетях. Колористика: яркие, насыщенные цвета. В стиле ...