Нужно нарисовать комикс в маркетинговых целях, описывающий процесс взаимодействия клиента с компанией. Есть сюжет раскадровки: https://www.evernote.com/shard/s356/sh/6f4ed608-ffda-44d2-af09-67b4085abb1b/6bdb23e7c616ac59 Комикс будет размещаться на сайте компании и в соц. сетях. Колористика: яркие, насыщенные цвета. В стиле ...