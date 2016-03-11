V_Volkov

Владислав Волков V_Volkov

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей