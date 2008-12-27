Есть два логотипа, в каждом из которых существует отличительный элемент. Необходимо перенести отличительные элементы в иконки (favicon) и в результате получить две иконки для двух сайтов. Опыт рисования иконок ОБЯЗАТЕЛЕН (!!!), не нужно сообщать, что опыта нет ...
- $20Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется придумать доменное имя и слоган для кино-портала. КОНКУРС ЗАВЕРШЕН Итоговый выбор: КИНОПОЛИС.РУ За слоган спасибо Elena-73 Спасибо всем, кто принял участие.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $600
Для информационно-коммуникативного IT портала. Разработка дизайна осуществляется в два этапа: 1) Создание логотипа для портала (потребуется разработка персонажа, опыт обязателен). 2) Разработка дизайна для WordPress + vBulletin (оригинальный дизайн, в том числе всех элементов) Дизайнер ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Спасибо Elena-73Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Аватар для форума. Цветной. 100х100 пикселей. Рисовать на основе фотографии. Дополнение: не нужно редактировать фото. Нужно глядя на фото нарисовать (то есть взять планшет и нарисовать) аватар.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется человек для написания технического задания дизайнеру, по созданию логотипа, фирменного стиля, шаблонов для WordPress и форума vBulletin. Предлагая свои услуги обязательно указывайте стоимость работы. Связь через ЛС.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад