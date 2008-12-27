Varchenok

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NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
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  • Нариовать две иконки (favicon) на основе логотипов

    $20

    Есть два логотипа, в каждом из которых существует отличительный элемент. Необходимо перенести отличительные элементы в иконки (favicon) и в результате получить две иконки для двух сайтов. Опыт рисования иконок ОБЯЗАТЕЛЕН (!!!), не нужно сообщать, что опыта нет ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта и логотип

    $600

    Для информационно-коммуникативного IT портала. Разработка дизайна осуществляется в два этапа: 1) Создание логотипа для портала (потребуется разработка персонажа, опыт обязателен). 2) Разработка дизайна для WordPress + vBulletin (оригинальный дизайн, в том числе всех элементов) Дизайнер ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать аватар для форума.

    $5

    Аватар для форума. Цветной. 100х100 пикселей. Рисовать на основе фотографии. Дополнение: не нужно редактировать фото. Нужно глядя на фото нарисовать (то есть взять планшет и нарисовать) аватар.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • ТЗ для дизайнера

    Требуется человек для написания технического задания дизайнеру, по созданию логотипа, фирменного стиля, шаблонов для WordPress и форума vBulletin. Предлагая свои услуги обязательно указывайте стоимость работы. Связь через ЛС.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
beatom
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$14
10 баллов
15 лет назад
Нариовать две иконки (favicon) на основе логотипов
Нечасто так непринужденно работается. Очень приятный заказчик. И как девушка наверняка тоже славная :) Респект. Рекомендую. Не обижайте!
Задание выполнено на отлично! Главное ОЧЕНЬ быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
GreenRed
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта и логотип
Мега заказчик! Уже выпорлнил два проекта! Никаких проблем! Знает чего хочет и как заставить вытянуть это из дизайнера. Работайте с Варварой - не пожалеете! Очень редко встречается такой классный заказчик!
Просто отличный дизайнер. Предлагает большой выбор вариантов. Детально прорабатывает каждую мелочь. Выполняет ВСЕ пожелания (даже если эти пожелания меняются каждую минуту:)). Обладает ОГРОМНЫМ терпением. :) Очень оперативно. Всегда можно застать в аське. Работает в выходные и праздничные дни. Очень рекомендую!
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Mysteltainn
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать аватар для форума.
Отличный заказчик, приятно работать.
Отлично выполненная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
handwork
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-3)
$50
10 баллов
15 лет назад
ТЗ для дизайнера
Приятная заказчица - весьма рекомендую. Оплата, в полном объеме, поступила сразу после выполнения проекта.
Выполнил работу на отлично. Очень оперативно. Рекомендую.
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