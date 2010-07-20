НЕ ВЕБ СТУДИЯ
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Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
13 лет назад
Взял деньги и исчез. На телефон не отвечает, сообщения не читает. Зуб выбью. Скорее три зуба. По полторы тысячи на каждый зуб. Чтобы справедливо было. Т. е. скоро приеду в Киев :) Говорят у вас очень красиво!
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