Vasiliy86

Антон Vasiliy86

 
47 летУкраина/Одесса
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

НЕ ВЕБ СТУДИЯ

Гарантирую качество и низкие цены.

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Vasiliy86/portfolio/

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Портфолио
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Антон 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
0 баллов
13 лет назад
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Взял деньги и исчез. На телефон не отвечает, сообщения не читает. Зуб выбью. Скорее три зуба. По полторы тысячи на каждый зуб. Чтобы справедливо было. Т. е. скоро приеду в Киев :) Говорят у вас очень красиво!
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