Взял деньги и исчез. На телефон не отвечает, сообщения не читает. Зуб выбью. Скорее три зуба. По полторы тысячи на каждый зуб. Чтобы справедливо было. Т. е. скоро приеду в Киев :) Говорят у вас очень красиво!