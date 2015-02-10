Vasilya

Василя Vasilya

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджер

Наполнение сайтов (текстовое и графическое) на различных CMS, в том числе WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla и пр.

Написание текстов на любую тематику и любой сложности.

Также обновление и поддержание интернет-ресурсов в актуальном состоянии, SMM менеджмент.

Опыт работы контент-менеджером более 4х лет. В сфере SMM - более 2х лет.

Образование высшее (политология).

Проекты, в которых принимала участие:

* International Study Consulting(с февраля 2013 по март 2014: написание всего текстового материала для сайта, размещение, поддержание сайта, SMM (facebook, ВКонтакте), подготовка и размещение графического контента)

* Intars Masters

* Espley Limited

* Конференция ТВ (в том числе SMM в период с марта по июнь 2014 г.)

* Bright Oil

* qWwell.marketing

* Прораб Интернет-магазин

* A-Style Car design  (в том числе SMM  в период с марта по июнь 2014 г.)

* LimeUp (создание контента для сайта)

* pwrd.org

Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 2 часов
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга