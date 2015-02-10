Наполнение сайтов (текстовое и графическое) на различных CMS, в том числе WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla и пр.
Написание текстов на любую тематику и любой сложности.
Также обновление и поддержание интернет-ресурсов в актуальном состоянии, SMM менеджмент.
Опыт работы контент-менеджером более 4х лет. В сфере SMM - более 2х лет.
Образование высшее (политология).
Проекты, в которых принимала участие:
* International Study Consulting(с февраля 2013 по март 2014: написание всего текстового материала для сайта, размещение, поддержание сайта, SMM (facebook, ВКонтакте), подготовка и размещение графического контента)
* Конференция ТВ (в том числе SMM в период с марта по июнь 2014 г.)
* A-Style Car design (в том числе SMM в период с марта по июнь 2014 г.)
* LimeUp (создание контента для сайта)
* pwrd.org