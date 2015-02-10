Контент-менеджер

Наполнение сайтов (текстовое и графическое) на различных CMS, в том числе WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla и пр.

Написание текстов на любую тематику и любой сложности.

Также обновление и поддержание интернет-ресурсов в актуальном состоянии, SMM менеджмент.

Опыт работы контент-менеджером более 4х лет. В сфере SMM - более 2х лет.

Образование высшее (политология).

Проекты, в которых принимала участие:

* International Study Consulting(с февраля 2013 по март 2014: написание всего текстового материала для сайта, размещение, поддержание сайта, SMM (facebook, ВКонтакте), подготовка и размещение графического контента)

* Intars Masters

* Espley Limited

* Конференция ТВ (в том числе SMM в период с марта по июнь 2014 г.)

* Bright Oil

* qWwell.marketing

* Прораб Интернет-магазин

* A-Style Car design (в том числе SMM в период с марта по июнь 2014 г.)

* LimeUp (создание контента для сайта)

* pwrd.org