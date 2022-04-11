VasylykivV

Виталий Василиков VasylykivV

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здравствуйте!)

Я front-end разработчик который ответственно относится к своей работе.

Вы можете быть уверены в качестве исполнения и в адекватности общения работая со мной.

Принимая ваш заказ я полностью вовлекаюсь в работу пока не сделаю "идеально".

Какие бы не возникали проблемы при разработке, я всегда найду решение проблемы, даже на просторах оффлайна).

Используемые мною программы для разработки:

- VS Code - пользуюсь програмvой давно, легко в ней ориентируюсь;

- Figma - основной сервис с которым сталкиваюсь при верстке сайтов, разбираюсь во всех нужных для верстальщика функциях, и даже больше. В случае чего могу помочь с дизайном);

- Adobe XD - аналог Figma, если вам по какой-то причине ваш макет здесь - я готов работать с ним);

- Adobe Photoshop - стандартная программа для веб-дизайнеров, поэтому это первая программа которою я освоил для работы с макетами;

Мои навыки:

- HTML/CSS;

- Javascript;

- jQuery;

- Bootstrap;

- Sass/Scss;

- CMS (WordPress);

Вот как вы можете со мной связаться:

Номер телефона: +380984723041

Instagram: https://www.instagram.com/vitaliy_vasylykiv/

Facebook: https://www.facebook.com/vitaliy.vasylykiv.5/

Telegram: @vitaliyv20

Discord: Vitaliy Vasylykiv#4837

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Отзывы заказчиков

koshtan
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Лендинг на WordPress
WordPress
Быстро и качественно
Было приятно поработать, заказчика рекомендую
Ответный отзыв
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Верстка страницы с формой, всплывающими окнами + адаптив
Виталий выполнил работу в указанные сроки и качественно! все те вопросы, которые возникали в процессе, быстро обсуждались и решались. Спасибо!
Приятно работать с заказчиком, всегда на связи.
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