Здравствуйте!)

Я front-end разработчик который ответственно относится к своей работе.

Вы можете быть уверены в качестве исполнения и в адекватности общения работая со мной.

Принимая ваш заказ я полностью вовлекаюсь в работу пока не сделаю "идеально".

Какие бы не возникали проблемы при разработке, я всегда найду решение проблемы, даже на просторах оффлайна).

Используемые мною программы для разработки:

- VS Code - пользуюсь програмvой давно, легко в ней ориентируюсь;

- Figma - основной сервис с которым сталкиваюсь при верстке сайтов, разбираюсь во всех нужных для верстальщика функциях, и даже больше. В случае чего могу помочь с дизайном);

- Adobe XD - аналог Figma, если вам по какой-то причине ваш макет здесь - я готов работать с ним);

- Adobe Photoshop - стандартная программа для веб-дизайнеров, поэтому это первая программа которою я освоил для работы с макетами;

Мои навыки:

- HTML/CSS;

- Javascript;

- jQuery;

- Bootstrap;

- Sass/Scss;

- CMS (WordPress);

Вот как вы можете со мной связаться:

Номер телефона: +380984723041

Instagram: https://www.instagram.com/vitaliy_vasylykiv/

Facebook: https://www.facebook.com/vitaliy.vasylykiv.5/

Telegram: @vitaliyv20

Discord: Vitaliy Vasylykiv#4837