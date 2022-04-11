Здравствуйте!)
Я front-end разработчик который ответственно относится к своей работе.
Вы можете быть уверены в качестве исполнения и в адекватности общения работая со мной.
Принимая ваш заказ я полностью вовлекаюсь в работу пока не сделаю "идеально".
Какие бы не возникали проблемы при разработке, я всегда найду решение проблемы, даже на просторах оффлайна).
Используемые мною программы для разработки:
- VS Code - пользуюсь програмvой давно, легко в ней ориентируюсь;
- Figma - основной сервис с которым сталкиваюсь при верстке сайтов, разбираюсь во всех нужных для верстальщика функциях, и даже больше. В случае чего могу помочь с дизайном);
- Adobe XD - аналог Figma, если вам по какой-то причине ваш макет здесь - я готов работать с ним);
- Adobe Photoshop - стандартная программа для веб-дизайнеров, поэтому это первая программа которою я освоил для работы с макетами;
Мои навыки:
- HTML/CSS;
- Javascript;
- jQuery;
- Bootstrap;
- Sass/Scss;
- CMS (WordPress);
Вот как вы можете со мной связаться:
Номер телефона: +380984723041
Instagram: https://www.instagram.com/vitaliy_vasylykiv/
Facebook: https://www.facebook.com/vitaliy.vasylykiv.5/
Telegram: @vitaliyv20
Discord: Vitaliy Vasylykiv#4837
Портфолио
- Landing Page (Portfolio)10 просмотров
- Landing Page (Photographer)22 просмотра
- Landing Page (Gallery)14 просмотров
- Landing Page (Travel)18 просмотров
- Landing Page (Organic)12 просмотров
- Landing Page (Health Landing)36 просмотров
- Landing Page (Company Landing)47 просмотров
- Landing Page (Barber Shop)40 просмотров
- Landing Page (Blue Landing)34 просмотра
- Landing Page (MNTN)19 просмотров
- Landing Page (Webovio)14 просмотров
- Main Page (Food Delivery)24 просмотра