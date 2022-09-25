Дизайн с положительными эмоциями :)

Привет, я — Вероника, UI/UX дизайнер.

Делаю яркие сайты с убедительной структурой для вашего бизнеса. Помогаю с помощью сильного дизайна привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Разрабатываю лендинги, интернет-магазины и многостраничные сайты.

Работаю в Figma и Tilda.

О работе со мной:

- вникаю в ваш бизнес, анализирую ЦА и конкурентов

- следую правилам UI/UX, создаю понятный и дружелюбный дизайн

- работаю над проектом согласно плану, соблюдаю сроки и не боюсь правок

- работаю по договору и выдаю чеки

Контакты

Телефон: +7 (917) 545-25-72

E-mail: [email protected]

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