Дизайн с положительными эмоциями :)
Привет, я — Вероника, UI/UX дизайнер.
Делаю яркие сайты с убедительной структурой для вашего бизнеса. Помогаю с помощью сильного дизайна привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Разрабатываю лендинги, интернет-магазины и многостраничные сайты.
Работаю в Figma и Tilda.
О работе со мной:
- вникаю в ваш бизнес, анализирую ЦА и конкурентов
- следую правилам UI/UX, создаю понятный и дружелюбный дизайн
- работаю над проектом согласно плану, соблюдаю сроки и не боюсь правок
- работаю по договору и выдаю чеки
Контакты
Телефон: +7 (917) 545-25-72
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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