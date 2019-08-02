Я дизайнер и я хочу с вами работать!
Маркетинг, реклама, PR
Дизайнер
График работы: сменный график, гибкий график, удаленная работа
Образование
Бакалавр Алматинский Технологический Университет Легкой Промышленности и Дизайна
Информационные, коммерческие, торговые объявления. Рекламные буклеты, плакаты, стенды, баннеры. Оригинал-макеты полиграфических рекламных материалов. Оформление торговых, административных, служебных помещений, размещение рекламы.
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Flash Professional, Adobe InDesign, Pinnacle Studio
Портфолио
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