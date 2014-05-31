Veremviki

Виктория Веремеенко Veremviki

 
50 летПольша/Варшава
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайт/рерайт. Психолог, семейный психотерапевт

Копирайт/ рерайт на темы: семейные отношение, дом, бытовая экономия, здоровый образ жизни, психология, психотерапия, красота, гостинично- ресторанный бизнес, эзотерика, духовное развитие, сад, огород, сельское хозяйство, воспитание, профориентация

Психолог, семейный психотерапевт, гостинично- ресторанный бизнес ( со- владелец, руководитель )

[email protected]

Skype : veremviki

Отзывы заказчиков
weblancer-boss
Иван 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется статья на тему работы в интернет
Грамотный исполнитель! Требовалась статья на тему хостинга, всё было сделано в установленные сроки. Очень приятна в общении, рекомендую!
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Готова к дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 5 дней
#1010
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1930
Переводы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#5111