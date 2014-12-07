художник, дизайнер и художник-иллюстратор
- Закончила ХДХШ №1 им. Репина (5 лет) с отличием (класс Ленчина В.И., заслуженного художника СССР, член союза художников, действительный член Академии народного искусства, г. Москва, Россия, член союза художников народного искусства, г. Москва, Россия)
- 1 год ПК в ХДХШ №1 им. Репина под руководством Ленчина В.И.
- Проходила летнюю художественную практику под руководством Лысенко А.Н. (член союза дизайнеров Украины, заслуженный художник Украины) и Опалева М.Н. (член Харьковского союза дизайнеров, доцент кафедры «Мультимедийный дизайн» ХГАДИ, кандидат искусствоведения)
- 1 год училась в ХАХЛ при ХГАДИ
- Кандидат в мастера спорта Украины по кикбоксингу
- На данный момент являюсь студенткой ВУЗа (ХНПУ им. Г.С. Сковороды)
- Владею графическим редактором Adobe Photoshop
- Опыт работы в сфере дизайна рекламной продукции, в том числе - выполнение частных заказов по созданию эмблем, рекламы и т.д.
- Имею идеальное чувство композиции, цвета, формы и меры
- Критику воспринимаю конструктивно
- России (Москва, Смоленск, Белгород)
- Украины (Харьков, Львов, Ивано-Франковск)
- Литва (Каунас)
- Германия (Нюрнберг)
- С 10 по 28 февраля 2007 г. – выставка «...на улице Есенина» (ХДХШ им. И.Е. Репина)
- С 16 апреля по 12 мая 2007 г. – ретроспективная выставка «Яблоко в листьях» (ХДХШ им. И.Е. Репина)
- С 25 мая по 20 июня 2007 г. – выставка « Работы А.Н. Лысенко и его учеников», программа «Учитель и ученик» (ХДХШ им. И.Е. Репина)
- С 28 ноября по 17 декабря 2008 г. – в рамках программы «Летняя практика» выставка «Гуашевое лето» класса В.И. Ленчина (ХДХШ им. И.Е. Репина)
- С 10 июня 2009 г. - выставка в "Мистецькі лабіринти" Лысенко А.Н. и его учеников (Харьковский художественный музей)
- С 2 сентября 2010 г. - выставка "Упражнения" Ленчина В.И. и его учеников (Харьковская городская муниципальная художественная галерея им. С. Васильковского)
- С 16 апреля 2012 г. - коллективная выставка учащихся ХДХШ №1 (класс преподавателя Ленчина В.И.) под названием "Яблоко в листьях" (Московский Государственный Музей Народной Графики)
- В 2008 г. - дипломант областного конкурса социального плаката, под эгидой Департамента образования Харьковского городского совета
- С 2006 по 2011 г. - ежегодный победитель фестиваля компьютерной графики и анимации среди учеников Харьковской области, под эгидой Главного управления образования и науки Харьковской областной государственной администрации
- В 2011г.- дипломант конкурса на лучший логотип системы дистанционного обучения, под эгидой Департамента образования Харьковского городского совета
- Английский (владею бегло)
- Немецкий (базовое)
- Испанский (базовое)
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