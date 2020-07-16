Приветствую! Меня зовут Виктория.

Я занимаюсь digital-маркетингом более 5 лет.

Я разрабатывала стратегии продвижения, налаживала бизнес-процессы, координировала разработку сайтов и лендингов, внедряла сквозную аналитику и CRM. Отлично разбираюсь в каналах и способах интернет-продвижения.

Задачи, которые мне интересны на данный момент:

SMM:

- формирование контентной стратегии (Вконтакте, Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok);

- организация регулярных рассылок в соц. сетях и мессендежарх по подписчикам;

- настройка чат-ботов, виджетов;

- улучшение показателей: вовлеченности, прироста аудитории, трафика, кол-во лидов и продаж из соц. сетей;

﻿Веб-разработка сайтов на Tilda:- разработка новых сайтов и лендингов на Tilda (работаю с командой проверенных дизайнеров и верстальщиков).

Email-маркетинг:

- разработка стратегии триггерных и контентных рассылок;

- реализация стратегии от выбора сервиса до верстки и отправки писем.

Консультации и аудиты:

консультирую по интернет-продвижению, провожу аудит существующих площадок (сайтов, лендингов, приложений) и аккаунтов в соц. сетях на основе веб-аналитики.

Мое портфолио и кейсы можно найти по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1Z-LJPRYF9Cj1d3V1E7WsLJ88Aa793ksc/view?usp=sharing