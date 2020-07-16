Испытать систему управления задачами с записью экрана

Добрый день!

Мы регулярно проводим исследования, насколько наша разработка удобна для пользователей.

Ищем 2-3 исполнителя для очередного тестирования после выпуска обновлений системы прав.

Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды в системе управления проектами YouGile и записать видео с экрана.

(создать проект, пригласить пользователей, поставить задачи, распределить их, а также настроить различный уровень доступа к объектам в проектах через систему прав)

Подробности дам в лс.

Если Вы имели опыт работы с системами управления проектами, таск-менеджерами или CRM, представляете, как можно организовать проект в подобных системах, можете откликаться на данное задание.

Нам нужно не тестирование багов, а тестирование системы, как это делает обычный пользователь.

P.S.: пожалуйста, не пытайтесь поработать в системе До того, как вы взяли заказ и начали записывать видео (это нужно для большей объективности теста)

Спасибо за внимание! =)

(600 руб. за тест!)