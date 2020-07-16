Испытать систему управления задачами с записью экрана

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Завершен4 заявки478 просмотров

Добрый день!

Мы регулярно проводим исследования, насколько наша разработка удобна для пользователей.

Ищем 2-3 исполнителя для очередного тестирования после выпуска обновлений системы прав.

Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды в системе управления проектами YouGile и записать видео с экрана.

(создать проект, пригласить пользователей, поставить задачи, распределить их, а также настроить различный уровень доступа к объектам в проектах через систему прав)

Подробности дам в лс.

Если Вы имели опыт работы с системами управления проектами, таск-менеджерами или CRM, представляете, как можно организовать проект в подобных системах, можете откликаться на данное задание.

Нам нужно не тестирование багов, а тестирование системы, как это делает обычный пользователь.

P.S.: пожалуйста, не пытайтесь поработать в системе До того, как вы взяли заказ и начали записывать видео (это нужно для большей объективности теста)

Спасибо за внимание! =)

(600 руб. за тест!)

5 лет назад
julianna_core
Юлианна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

ViGarmash
Виктория 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$8
2 дня
Escrow
Виктория, спасибо за сотрудничество! Мы оперативно договорились о сроках. Задание выполнено качественно, ответственно, и даже быстрее, чем ожидалось. =)
Очень приятный заказчик :) Максимально четкое ТЗ, всегда на связи, оперативные прием работы и оплата. Спасибо за сотрудничество :)
kiryanov_am
Алексей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Спасибо за сотрудничество! Все оперативно, четко. Работа выполнена качественно =)
Отличный заказчик - понятная задача и критерии приемки, по всем вопросам была на связи и оперативно отвечала, общий конструктивный и позитивный настрой, приятно работать!

Заявки фрилансеров

ViGarmash
Виктория 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
kiryanov_am
Алексей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алекс
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад