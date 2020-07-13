Базовое внедрение СРМ и разработка системы рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт6 заявок441 просмотр

Работает 1 менеджер, который ведет клиентов в 1с

Необходимо интегрировать CRM систему, например битрикс и настроить процессы, которые будут позволять вести клиента по воронке, работать с постоянными клиентами, рассылками и из битрикса общаться с клиентами в соц.сетеях и мессенджерах.

Требуется специалист с опытом работы, способный наладить удобную и прозрачную систему работы в CRM, которая позволит не терять клиентов имея под рукой все каналы коммуникации.

В отклике напишите об опыте работы, успешных проектах. Я в свою очередь расскажу о состоянии дел на данный момент и полее подробно объясню задачу

5 лет назад
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