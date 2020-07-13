Нужен человек который разбирается в SMM продвижение, необходимо упаковать и продвинуть аккаунт в соц.сетях.
Базовое внедрение СРМ и разработка системы рассылки
Работает 1 менеджер, который ведет клиентов в 1с
Необходимо интегрировать CRM систему, например битрикс и настроить процессы, которые будут позволять вести клиента по воронке, работать с постоянными клиентами, рассылками и из битрикса общаться с клиентами в соц.сетеях и мессенджерах.
Требуется специалист с опытом работы, способный наладить удобную и прозрачную систему работы в CRM, которая позволит не терять клиентов имея под рукой все каналы коммуникации.
В отклике напишите об опыте работы, успешных проектах. Я в свою очередь расскажу о состоянии дел на данный момент и полее подробно объясню задачу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами14 заявокЗакрыт5 лет назад
Все просто, нужно нарисовать бизнес-процесс управления информационной безопасностью определенной компании, с помощью нотаций моделирования. Нарисовать общий процесс и разрисовать подпроцессы, всю информацию я предоставлю, какие входные и выходные данные нужны и тд. Процессы не ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Описание:- Формирование релевантного продукта;- Оценка целесообразности производства продукта;- Формирование маркетинговой концепции продукта исоставление маркетингового паспорта;- Сегментация потребителей и выделение ЦА- Разработка и запуск новых продуктов и продуктовыхнаправлений; - Анализ рынка, оценка емкости и трендов;- Определение ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ссылка на лендинг услуги - https://onlinesim.ru/proxy На данный момент у нас есть 2 поставщика прокси: - Безлимитные мобильные прокси с оплатой за время использования (только РФ) - С оплатой за ...Закрыт5 лет назад
Открыт дoполнитeльный нaбop консультантов/пpедcтавителей в компанию.⠀Mы ищем aктивных людeй , жeлающиx заpaбатывать, пpисоединитьcя к нашeй команде с гибким гpафикoм рабoты.⠀Чтo нужно для тoгo, чтoбы начaть рaбoту:⠀1. Оcтaвить заявку.⠀2. Пpойти бесплатное обучение.⠀3. Paсскaзывать o прeимуществах нашей ...Управление проектами7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно проанализировать приложение для ios адалт тематики -Сделать скрины всех экранов (их должно быть штук 40 -каждого элементика и акшена) -Описать, что значит каждая кнопка -Описать правила Должен получиться документ на ...Закрыт5 лет назад
Создание 7-10 схем Схемы: бизнес процессы отделаУправление проектами1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $4
Задача: Требуется сделать рерайт текста. Объем текста: 5000-6000 символов без пробелов Ключевые слова: «Автоматизация розничной сети» — употребить 2 раза, можно склонять; Требуемая уникальность: 100% по text.ru Исходник: в прикрепленном ...Закрыт5 лет назад
Необходимо создать маркетинговую стратегию и контент план создать Инсталендинг из 9 постов на начальном этапе проработать аватарку и вечные сторис с наполнением сделать визуальный менеджмент (раскладка) Требования: опыт ...Управление проектами7 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем специалиста кто умеет участвовать в тендерах, необходимо регистрироваться на тендерных площадках и вести сделку до конца Мы производим промышленные воздушные компрессорыУправление проектами3 заявкиЗакрыт5 лет назад