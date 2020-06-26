Ищем специалиста кто умеет участвовать в тендерах, необходимо регистрироваться на тендерных площадках и вести сделку до конца Мы производим промышленные воздушные компрессоры
Оформление страницы Инстаграмм онлайн-школы
Необходимо создать маркетинговую стратегию и контент план
создать Инсталендинг из 9 постов на начальном этапе
проработать аватарку и вечные сторис с наполнением
сделать визуальный менеджмент (раскладка)
Требования:
опыт работы с онлайн-школами
Заявки фрилансеров
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