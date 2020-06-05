Задание учебное! Выполнить необходимо с пониманием процесса, но все же в общих чертах. 1)Дано: Отчет по не разнесенным (непривязанным) входящим платежам по договорам страхования (во вложении). ...
Проект-менеджер/Главный редактор на информационный сайт
В команду требуется активный человек на должность главного редактора для информационный портал по тематике Hi-tech (гаджеты, компьютеры). Работа удаленная, но рассматриваем только полную занятость.
Исполнителю необходимо будет контролировать наполнение таких разделов:
1. Статьи. Инструкции, гайды.
2. Новостной раздел. Оперативный перевод материалов с английского.
3. Статьи для Дзен. Наполнение информационно развлекательных статей для Яндекс Дзен.
Обязанности:
- подбор команды: авторов, редакторов, экспертов;
- координирование работы авторов, редакторов, экспертов (постановка задач > контроль сроков выполнения > проверка результатов);
- контроль качества контента сайтов и ведение отчетов по проверкам;
- активное участие в развитии проекта.
- опыт работы редактором или копирайтером от 1 года;
- грамотная русская речь, хорошее знание правил русского языка, умение объяснить ту или иную ошибку;
- желание учиться;
- внимательность;
- ответственность;
- умение работать в режиме многозадачности.
- знание CMS WordPress (желательно);
- приветствуются законченное высшее образование (особенно факультеты журналистики либо филологии).
- удаленная работа (на дому);
- полная занятость: график работы 5/2;
30р за 1000 символов проверенного текста + плюс проценты от дохода (обсуждается отдельно)
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