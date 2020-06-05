Проект-менеджер/Главный редактор на информационный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка800 просмотров

В команду требуется активный человек на должность главного редактора для информационный портал по тематике Hi-tech (гаджеты, компьютеры). Работа удаленная, но рассматриваем только полную занятость.

Исполнителю необходимо будет контролировать наполнение таких разделов:

1. Статьи. Инструкции, гайды.

2. Новостной раздел. Оперативный перевод материалов с английского.

3. Статьи для Дзен. Наполнение информационно развлекательных статей для Яндекс Дзен.

Обязанности:

  • подбор команды: авторов, редакторов, экспертов;
  • координирование работы авторов, редакторов, экспертов (постановка задач > контроль сроков выполнения > проверка результатов);
  • контроль качества контента сайтов и ведение отчетов по проверкам;
  • активное участие в развитии проекта.
Требования:
  • опыт работы редактором или копирайтером от 1 года;
  • грамотная русская речь, хорошее знание правил русского языка, умение объяснить ту или иную ошибку;
  • желание учиться;
  • внимательность;
  • ответственность;
  • умение работать в режиме многозадачности.
  • знание CMS WordPress (желательно);
  • приветствуются законченное высшее образование (особенно факультеты журналистики либо филологии).
Условия:

  • удаленная работа (на дому);
  • полная занятость: график работы 5/2;
Оплата:

30р за 1000 символов проверенного текста + плюс проценты от дохода (обсуждается отдельно)

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