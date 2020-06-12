Собрать воронку продаж и юнит-модель на основе наших данных

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки726 просмотров

С возможностью менять разные показатели и видеть как изменятся от этого другие показатели (прибыль и т.д.). Данные, которые у нас есть:

– Доступы в: Метрику, GA, Adwords, Директ

– Расходы, доходы

– Таблица заказов 

Google Ads
5 лет назад
my_funky
Никита 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ростислав
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад

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