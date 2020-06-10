Виртуальный Ассистент

Требования: управляющему международной логистической компании необходим онлайн ассистент. Важны заинтересованность в деле, умение устанавливать коммуникации с людьми из отраслей технологий и логистики, знание и владение английским языком. Необходимы энтузиазм, уверенность в себе, позитивное и критическое мышление, умение принимать решения с минимальным количеством информации, внимание к деталям. Умение кратко и ясно излагать мысли.

Условия работы: удаленно, 95% времени с компьютера. Быть на аудио и видео связи. Режим Понедельник - Пятница , начало с 8-10 вечера по РБ, по 6-8 часов в день, в зависимости от нагрузки

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Обязанности:​ по описанным критериям работодателем проводить поиск необходимой информации в сети из сферы технологий, менеджмента и логистики, ее анализ, структуризация и подача для рассмотрения к управляющему; поиск поставщиков по обозначенным категориям, регистрация подрядчиков по факту утверждения в базе данных; контроль различных событий по календарю управляющего, поддержание корреспонденции с поставщиками компании по некритичным аспектам на ежедневной основе.

Работа для людей со смекалкой, владеющими высокой коммуникативностью на русском и английском языках, умением пользоваться поисковыми системами, желанием учиться и расти.

Стартовый оклад будет меняться в соответствии с вашей настоящей квалификацеий и далее в соответствии с количеством возложенных обязаностей во времени + Бонусы.