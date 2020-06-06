Добрый день! Необходимо будет составить питч в ворде. Это будет диалог с CEO фирмы, которому будет предложено стратегическое развитие бизнеса. Есть идея и представление, нужн помощь в том, какие ...
Project Manager (удаленно)
Всем привет!
Находимся в поисках проджекта на конкретный проект, потом возможен фуллтайм.
Удаленно, офис по необходимости есть (мск).
Основная часть проектов – AR/VR/интерактивные приложения и около игровые, иногда даже WEB.
Требования:
1. Хантинг исполнителей (фриланс).
2. Поставнока задач, уметь в организацию процессов.
3. Базово быть знакомым с движками Unity/Unreal Engine (проверять работу, кодить не нужно:)).
4. Уметь работать с системой контроля версий (git), на уровне загрузить обновления и проверить.
5. Доступно объяснять, формулировать мысли, иметь собственную точку зрения.
6. Самостоятельность, ответственность, адекватность. Ыть!
7. Общаться с клиентом по всем каналам связи.
Будет плюсом:
1. Разбираться в ИТ, большой кругозор решений, информация про стэки технологий, читать Хабр и т.п.
2. Уметь выстраивать архитектуру проекта.
3. Писать техническую документацию (руководство пользователя и т.п.)
4. Делать простые лакончиные презентации (оформить просто и понятно для клиента, без дизайна).
Разумеется на каждом шаге мы поддержим и не бросим.
Маленькая ламповая студия будет рада новому джедаю.
По девайсам для тестирования – вопрос решим.
С вас резюме и ожидания по з/п.
% с проекта само собой будет при условии отсутствия косяков с вашей стороны.
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