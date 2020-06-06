Project Manager (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок977 просмотров

Всем привет!

Находимся в поисках проджекта на конкретный проект, потом возможен фуллтайм.

Удаленно, офис по необходимости есть (мск).

Основная часть проектов – AR/VR/интерактивные приложения и около игровые, иногда даже WEB.

Требования:

1. Хантинг исполнителей (фриланс).

2. Поставнока задач, уметь в организацию процессов.

3. Базово быть знакомым с движками Unity/Unreal Engine (проверять работу, кодить не нужно:)).

4. Уметь работать с системой контроля версий (git), на уровне загрузить обновления и проверить.

5. Доступно объяснять, формулировать мысли, иметь собственную точку зрения.

6. Самостоятельность, ответственность, адекватность. Ыть!

7. Общаться с клиентом по всем каналам связи.

Будет плюсом:

1. Разбираться в ИТ, большой кругозор решений, информация про стэки технологий, читать Хабр и т.п.

2. Уметь выстраивать архитектуру проекта.

3. Писать техническую документацию (руководство пользователя и т.п.)

4. Делать простые лакончиные презентации (оформить просто и понятно для клиента, без дизайна).

Разумеется на каждом шаге мы поддержим и не бросим. 

Маленькая ламповая студия будет рада новому джедаю.

По девайсам для тестирования – вопрос решим.

С вас резюме и ожидания по з/п.

% с проекта само собой будет при условии отсутствия косяков с вашей стороны.

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