Подготовка устного питча

Добрый день!

Необходимо будет составить питч в ворде. Это будет диалог с CEO фирмы, которому будет предложено стратегическое развитие бизнеса.

Есть идея и представление, нужн помощь в том, какие цифры сказать и как подать идею грамотно.

Не нужно воды, нужен четкий документ, в котором прописана речь