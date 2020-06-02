Подготовка устного питча

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки701 просмотр

Добрый день!

Необходимо будет составить питч в ворде. Это будет диалог с CEO фирмы, которому будет предложено стратегическое развитие бизнеса.

Есть идея и представление, нужн помощь в том, какие цифры сказать и как подать идею грамотно.

Не нужно воды, нужен четкий документ, в котором прописана речь

5 лет назад
guest_15910166559324
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