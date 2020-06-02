В команду требуется активный человек на должность главного редактора для информационный портал по тематике Hi-tech (гаджеты, компьютеры). Работа удаленная, но рассматриваем только полную занятость. Исполнителю необходимо будет контролировать наполнение таких разделов: ...
Подготовка устного питча
Добрый день!
Необходимо будет составить питч в ворде. Это будет диалог с CEO фирмы, которому будет предложено стратегическое развитие бизнеса.
Есть идея и представление, нужн помощь в том, какие цифры сказать и как подать идею грамотно.
Не нужно воды, нужен четкий документ, в котором прописана речь
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