Продвижение в SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт14 заявок495 просмотров

Нужен человек который разбирается в SMM продвижение, необходимо упаковать и продвинуть аккаунт в соц.сетях. 

5 лет назад
xdrivers
Тимур 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лиза
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Леся
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Катерина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад