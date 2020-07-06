Услуги маркетолога – менеджер по продукту (продуктолога)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки490 просмотров

Описание:- Формирование релевантного продукта;- Оценка целесообразности производства продукта;- Формирование маркетинговой концепции продукта исоставление маркетингового паспорта;- Сегментация потребителей и выделение ЦА- Разработка и запуск новых продуктов и продуктовыхнаправлений; - Анализ рынка, оценка емкости и трендов;- Определение методов работы с целевыми сегментамипользователей;- Подготовка аналитических отчетов (целевая аудитория,конкуренты, прогнозы развития);- Анализ предпочтений пользователей (понимание зон роста);- Разработка маркетинговой стратегии проекта;- Составление ТЗ (дизайнеры, копирайтеры) В перспективе – управление продуктовой политикой компании иобособленных подразделений). 

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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