Нужно проанализировать приложение для ios адалт тематики

-Сделать скрины всех экранов (их должно быть штук 40 -каждого элементика и акшена)

-Описать, что значит каждая кнопка

-Описать правила

Должен получиться документ на страниц 10 с достаточно большим количеством текста

Работа аналитическая и внимательная.

Нужно чтобы под рукой было IOS устройство, т.к. под андроид не нашел это приложение, хотя вполне возможно, что оно есть.