Нужно проанализировать приложение для ios адалт тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Нужно проанализировать приложение для ios адалт  тематики

-Сделать скрины всех экранов (их должно быть штук 40 -каждого элементика и акшена)

-Описать, что значит каждая кнопка

-Описать правила 

Должен получиться документ на страниц 10 с достаточно большим количеством текста

Работа аналитическая и внимательная.

Нужно чтобы под рукой было IOS устройство, т.к. под андроид не нашел это приложение, хотя вполне возможно, что оно есть.

AndroidiOS
5 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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