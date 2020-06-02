Рерайт статьи на тему "Что такое ERP и зачем это нужно?"

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок172 просмотра

Задача: Требуется сделать рерайт текста.

Объем текста: 5000-6000 символов без пробелов

Ключевые слова: 

«Автоматизация розничной сети» — употребить 2 раза, можно склонять;

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Исходник: в прикрепленном файле.

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

5 лет назад
oxgroup
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров