Открыт дoполнитeльный нaбop консультантов/пpедcтавителей в компанию.⠀Mы ищем aктивных людeй , жeлающиx заpaбатывать, пpисоединитьcя к нашeй команде с гибким гpафикoм рабoты.⠀Чтo нужно для тoгo, чтoбы начaть рaбoту:⠀1. Оcтaвить заявку.⠀2. Пpойти бесплатное обучение.⠀3. Paсскaзывать o прeимуществах нашей ...
Продвижение и развитие услуги мобильные proxy на сервисе OnlineSim
Ссылка на лендинг услуги - https://onlinesim.ru/proxy
На данный момент у нас есть 2 поставщика прокси:
- Безлимитные мобильные прокси с оплатой за время использования (только РФ)
- С оплатой за ГБ (все страны мира)
Что необходимо делать, знать и уметь (не обязательно все уметь делать самостоятельно, на часть задач можно привлекать исполнителей):
- Анализировать рынок, конкурентов, искать информацию.
- Разбираться каким образом услуга реализована у конкурентов.
- Иметь хотя бы базовые представления в UI, UX, landing page, SEO, таргете.
- Базовое понимание программирования.
- Поиск партнеров (сайтов, сервисов) для перепродажи прокси на нашем сервисе.
- Подключение партнеров (владельцев сим карт и оборудования) к нашему сервису, через сторонний сервис поднятия моб. проксей. Есть клиентская база, которая со своим оборудованием продает СМС на нашем сервисе, надо подключать их и искать новых.
- Формировать и реализовывать стратегию продвижения для 2х сегментов для клиентов, которые необходима услуга мобильные прокси, и для клиентов, которые подключаются со своим оборудованием, продажа прокси.
- Разработка ТЗ для поднятия моб. проксей на нашем сервисе (примеры как это может быть реализовано: https://luminati.io/sdk?hl=ru, https://mobinet.io/, http://iproxy.online/).
P.S. Ищем человека, который самостоятельно будет разбираться с задачей, предлагать решения и брать на себя ответственность за принятые решения.
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