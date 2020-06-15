Продвижение и развитие услуги мобильные proxy на сервисе OnlineSim

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок396 просмотров

Ссылка на лендинг услуги - https://onlinesim.ru/proxy

На данный момент у нас есть 2 поставщика прокси:

- Безлимитные мобильные прокси с оплатой за время использования (только РФ)

- С оплатой за ГБ (все страны мира)

Что необходимо делать, знать и уметь (не обязательно все уметь делать самостоятельно, на часть задач можно привлекать исполнителей):

- Анализировать рынок, конкурентов, искать информацию.

- Разбираться каким образом услуга реализована у конкурентов.

- Иметь хотя бы базовые представления в UI, UX, landing page, SEO, таргете.

- Базовое понимание программирования.

- Поиск партнеров (сайтов, сервисов) для перепродажи прокси на нашем сервисе.

- Подключение партнеров (владельцев сим карт и оборудования) к нашему сервису, через сторонний сервис поднятия моб. проксей. Есть клиентская база, которая со своим оборудованием продает СМС на нашем сервисе, надо подключать их и искать новых.

- Формировать и реализовывать стратегию продвижения для 2х сегментов для клиентов, которые необходима услуга мобильные прокси, и для клиентов, которые подключаются со своим оборудованием, продажа прокси.

- Разработка ТЗ для поднятия моб. проксей на нашем сервисе (примеры как это может быть реализовано: https://luminati.io/sdk?hl=ru, https://mobinet.io/, http://iproxy.online/).

P.S. Ищем человека, который самостоятельно будет разбираться с задачей, предлагать решения и брать на себя ответственность за принятые решения.

5 лет назад
ftipip
Семен 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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