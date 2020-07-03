Нарисовать бизнес-процесс с помощью нотаций

Все просто, нужно нарисовать бизнес-процесс управления информационной безопасностью определенной компании, с помощью нотаций моделирования.

Нарисовать общий процесс и разрисовать подпроцессы, всю информацию я предоставлю, какие входные и выходные данные нужны и тд. Процессы не большие

Нужно очень срочно, можно было сделать самостоятельно, но к сожалению не знаю нотаций и нет времени разбираться в этом.((