Нарисовать бизнес-процесс с помощью нотаций

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  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки510 просмотров

Все просто, нужно нарисовать бизнес-процесс управления информационной безопасностью определенной компании, с помощью нотаций моделирования. 

Нарисовать общий процесс и разрисовать подпроцессы, всю информацию я предоставлю, какие входные и выходные данные нужны и тд. Процессы не большие 

Нужно очень срочно, можно было сделать самостоятельно, но к сожалению не знаю нотаций и нет времени разбираться в этом.((

5 лет назад
guest_15943114650299
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