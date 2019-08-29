julianna_core

Юлианна julianna_core

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ViGarmash
Виктория 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Испытать систему управления задачами с записью экрана
Очень приятный заказчик :) Максимально четкое ТЗ, всегда на связи, оперативные прием работы и оплата. Спасибо за сотрудничество :)
Виктория, спасибо за сотрудничество! Мы оперативно договорились о сроках. Задание выполнено качественно, ответственно, и даже быстрее, чем ожидалось. =)
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kiryanov_am
Алексей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Испытать систему управления задачами с записью экрана
Отличный заказчик - понятная задача и критерии приемки, по всем вопросам была на связи и оперативно отвечала, общий конструктивный и позитивный настрой, приятно работать!
Спасибо за сотрудничество! Все оперативно, четко. Работа выполнена качественно =)
Ответный отзыв
WaRlInE
Руслан 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Испытать систему управления и записать экранное видео(45мин,500р/тест)
Отличный работодатель. Чёткие задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! =) Всё отлично! По срокам никаких вопросов нет. Задание сделано ответственно, качественно.
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