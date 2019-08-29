julianna_core

Добрый день! Мы регулярно проводим исследования, насколько наша разработка удобна для пользователей. Ищем 2-3 исполнителя для очередного тестирования после выпуска обновлений системы прав. Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды ...
- $8Управление проектами2 исполнителяЗавершен5 лет назад
- $8
Добрый день! Мы проводим исследование, насколько наша разработка удобна для пользователей. Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды в системе управления проектами YouGile и записать видео с экрана. Подробно в ...Управление проектами5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Мы проводим исследование, насколько наша разработка удобна для управления задачами в команде. Необходимо протестировать систему YouGile по пунктам, указанным в прикреплённом файле, это занимает в среднем 40-50 минут.Управление проектами18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Добрый день! Мы пытаемся понять, насколько наша разработка удобна для пользователей. Мы предоставляем Вам доступ в аккаунт с готовыми проектами в системе управления проектами YouGile. Вам необходимо в течение 45 ...Управление проектами9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Добрый день! Мы пытаемся понять, насколько наша разработка удобна для пользователей. Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды в системе управления YouGile и записать видео с экрана. Подробно ...Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $9
Добрый день! Мы проводим исследование, насколько наша разработка удобна для пользователей. Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды в системе управления проектами YouGile и записать видео с экрана. Подробно в ...Управление проектаминет заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Использование системы управления проектами командой в 20 человек. Необходимо организовать в системе управления https://ru.yougile.com/ работу по задачам команды в 20 человек. Это может быть отдел в какой-либо компании, небольшая производственная компания или ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Добрый день! Мы пытаемся понять, насколько наша разработка удобна для пользователей. Необходимо за 45 мин попробовать организовать работу небольшой команды в системе управления YouGile и записать видео с экрана. Подробно ...Управление проектами1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $7
Протестировать систему YouGile как обычный пользователь, с записью экрана, 60 мин. Есть система управления проектами Yougile Задача: протестировать систему как реальный пользователь (владелец бизнеса/ руководитель компании, проекта): ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад