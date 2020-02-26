Нужен менеджер по продажам туристических услуг, а именно поиск покупателей на десять авиабилетов как физ так и юр лиц. - привлечение клиентов и построение долгосрочных отношений; - реализация 10 авиабилетов. Качественно выполнить работу по данному поиску десяти клиентов.
Тестирование системы управления задачами (500 руб/тест 40 мин)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы проводим исследование, насколько наша разработка удобна для управления задачами в команде.
Необходимо протестировать систему YouGile по пунктам, указанным в прикреплённом файле, это занимает в среднем 40-50 минут.
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